Вучич: среди протестующих в Белграде были противники 5G-сетей

Наибольшую активность во время беспорядков, которые произошли в Белграде прошлой ночью, проявляли люди, выступающие против мобильных 5G-сетей, и некоторые другие. Такое заявление сделал глава Сербии Александр Вучич.

В качестве остальных представителей Вучич назвал тех, кто придерживается жесткой позиции по отношению к мигрантам, а также сторонников версии, что Земля является плоской.

Ранее RT сообщал, что около 5000 жителей столицы Сербии вышли на стихийный митинг. В качестве причины называются карантинные меры, действующие в стране из-за коронавируса нового типа.