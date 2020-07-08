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 Вучич: среди протестующих в Белграде были противники 5G-сетей

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17:31   8 Июля 2020
Политика

Вучич: среди протестующих в Белграде были противники 5G-сетей

Вучич: среди протестующих в Белграде были противники 5G-сетей

Наибольшую активность во время беспорядков, которые произошли в Белграде прошлой ночью, проявляли люди, выступающие против мобильных 5G-сетей, и некоторые другие. Такое заявление сделал глава Сербии Александр Вучич.

В качестве остальных представителей Вучич назвал тех, кто придерживается жесткой позиции по отношению к мигрантам, а также сторонников версии, что Земля является плоской.

Ранее RT сообщал, что около 5000 жителей столицы Сербии вышли на стихийный митинг. В качестве причины называются карантинные меры, действующие в стране из-за коронавируса нового типа.

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Автор: Руслан Неглинный
#сербия #протесты #вучич

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