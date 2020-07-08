Ледокол «Лидер» сделает Россию недосягаемой в покорении Арктики 

Россия приступила к строительству уникального корабля и этот процесс станет вехой как в создании новой дальневосточной судостроительной базы, так и в освоении Арктики.

Об этом в среду, 8 июля, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН), сообщая о первой резке метала для постройки сверхмощного атомного ледокола «Лидер», которая прошла на новой судостроительной верфи «Звезда» 6 июля.

«Уникальность и важность этого события для России трудно переоценить: речь идет о новой странице в истории не только отечественного ледокольного флота, но и всей судостроительной отрасли», — говорится в материале.

Как сообщается, строительство новой верфи ССК «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края началось в 2009 году. Изначально строительство велсоь совместными силами Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), которая финансировала 80% проекта и корейской корпорации Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, которой принадлежало 20% проекта. Но в 2012 году. После того, как корейская корпорация продала свою долю «Газпромбанку» и «Роснефти», новая верфь стала полностью российским проектом

Отличительная особенность ССК «Звезда» в том, что верфь может строить и ремонтировать суда водоизмещением до 145 тысяч тонн, а на втором этапе, который заработает к 2024 году, она сравняется с возможностями крупнейших мировых судостроительных предприятий и сможет возводить ледоколы, танкеры, газовозы и нефтяные платформы водоизмещением 350 тысяч тонн.

То есть, как отмечает ФАН, постройкой новейшего российского ледокола «Лидер» проекта 10510 займется новая верфь, и это строительство станет проверкой ее возможностей.

«Создание головного ледокола «Лидер» будет достаточно сложным и затратным по времени начинанием. До сих пор никто в мире не строил столь могучих судов, способных осуществлять безусловную круглогодичную навигацию в Арктике, включая ее самую суровую, восточную часть», — отмечает издание.

Срок сдачи первого «Лидера» намечен на 2027, но затем полученный в процессе его строительства опыт планируется распространить на новые суда этого проекта и к 2033 году, согласно планам «Росморфлота» у России будет уже три сверхмощных ледокола.

«Проект «Лидера» имеет альтернативное название — ЛК-120Я. Буква «Я» означает ядерную силовую установку, а цифра «120» соответствует мощности на валу, которая для «Лидеров» будет составлять 120 МВт», — говорится в материале.

Как отмечается, что ледопроходимость новейших ледоколов составит 4,3 метра сплошного льда, что фактически означает свободное движение по всей Арктике, так как зимой большая часть Северного Ледовитого океана покрывается лишь льдом двухметровой толщины. А на особо сложных участках – у берегов Аляски, Гренландии и Чукотки толщина льда не превышает 3,5 метров.

«Впрочем, смысл 120 МВт еще и в другом. Если во льду толщиной 3–4 метра «Лидер» будет скорее «ползти» на скорости 1–2 узла, то при двухметровом льде, который был близок к пределу ледопроходимости старых «Арктик», он будет просто «лететь» на скорости 12 узлов», — подчеркивает автор материала.

На данный момент ни у одной страны в мире нет даже проекта подобных арктических судов, подчеркивается в материале.