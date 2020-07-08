Программа поддержки граждан России в период пандемии коронавируса учитывает необходимость автоматического продления ряда выплат. Девять разных субсидий и пособий предоставят нуждающимся без заявлений.

Продлению подлежат социальные инициативы, которые позволят улучшить материальное обеспечение граждан в условиях дестабилизации мировой экономики. Без подачи заявлений будет действовать президентская субсидия для поддержки семей с детьми до трех лет. Кроме того, автоматически начислят пособие по безработице и социальную выплату по потере кормильца, пишет Ngs24.ru.

Также до конца года остаются действительными истекшие паспорта гражданина РФ, это необходимо в интересах защиты населения в период пандемии коронавируса. По той же причине можно будет оформить полис ОСАГО без предоставления диагностической карты транспортного средства. Автолюбители смогут сделать ее позднее, когда ситуация с коронавирусом будет окончательно разрешена.