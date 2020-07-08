Мэр Мурманска Никора попал в больницу с коронавирусом

Глава города Мурманска Евгений Никора оказался на больничной койке. Ему подтвердили двустороннюю пневмонию на фоне коронавируса. Сам градоначальник утверждает, что чувствует себя хорошо.

Медики диагностировали COVID-19 у мэра города Мурманска Евгения Никоры. Госпитализацию с пневмонией на фоне коронавируса подтвердил РИА Новости сам градоначальник.

Он сообщил, что состояние оценивается как "средней тяжести", но самочувствие хорошее. Подробности того, как и где мог подцепить заразу, Никора не привел, хотя сказал, что наверняка знает это. В клинике глава Мурманска пробудет как минимум 10 дней.