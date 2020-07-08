Госкомиссия по ТВ запретила RT на территории Литвы

Государственная комиссия Литвы по радио и телевидению ввела запрет на вещание российского средства массовой информации Russia Today. В качестве причины называются связи издания с Дмитрием Киселевым.

Отмечается, что в отношении Киселева действуют санкции Европейского союза. Однако журналист не имеет отношения к телеканалу RT, он руководит МИА "Россия сегодня".

О решении литовской комиссии сообщил ее глава Мантас Мартишюс. Под запретом находятся пять телевизионных каналов RT, включая документальные и вещание на испанском языке.