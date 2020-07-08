Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В ГД оценили расторжение Ураиной меморандума с РФ по борьбе с терроризмом

В ГД оценили расторжение Ураиной меморандума с РФ по борьбе с терроризмом

 Ледокол «Лидер» сделает Россию недосягаемой в покорении Арктики

Ледокол «Лидер» сделает Россию недосягаемой в покорении Арктики
Банк России реализовал валюты на 10 млрд рублей в рамках борьбы с волатильностью

Банк России реализовал валюты на 10 млрд рублей в рамках борьбы с волатильностью

 Вучич: среди протестующих в Белграде были противники 5G-сетей

Вучич: среди протестующих в Белграде были противники 5G-сетей
Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»

Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»

 МИД Китая призвал ВОЗ искать источник коронавируса и в других странах

МИД Китая призвал ВОЗ искать источник коронавируса и в других странах
В ГД оценили расторжение Ураиной меморандума с РФ по борьбе с терроризмом

В ГД оценили расторжение Ураиной меморандума с РФ по борьбе с терроризмом

 Ледокол «Лидер» сделает Россию недосягаемой в покорении Арктики

Ледокол «Лидер» сделает Россию недосягаемой в покорении Арктики
Банк России реализовал валюты на 10 млрд рублей в рамках борьбы с волатильностью

Банк России реализовал валюты на 10 млрд рублей в рамках борьбы с волатильностью

 Вучич: среди протестующих в Белграде были противники 5G-сетей

Вучич: среди протестующих в Белграде были противники 5G-сетей
Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»

Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»

 МИД Китая призвал ВОЗ искать источник коронавируса и в других странах

МИД Китая призвал ВОЗ искать источник коронавируса и в других странах
16:47   8 Июля 2020
Политика

Госкомиссия по ТВ запретила RT на территории Литвы

Госкомиссия по ТВ запретила RT на территории Литвы

Государственная комиссия Литвы по радио и телевидению ввела запрет на вещание российского средства массовой информации Russia Today. В качестве причины называются связи издания с Дмитрием Киселевым.

Отмечается, что в отношении Киселева действуют санкции Европейского союза. Однако журналист не имеет отношения к телеканалу RT, он руководит МИА "Россия сегодня".

О решении литовской комиссии сообщил ее глава Мантас Мартишюс. Под запретом находятся пять телевизионных каналов RT, включая документальные и вещание на испанском языке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#литва #запрет #киселев #rt

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...