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16:46   8 Июля 2020
Общество

Школьные линейки в День знаний получат новый формат

Школьные линейки в День знаний получат новый формат

Традиционные линейки школьников 1 сентября в 2020 году пройдут в измененном формате, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе международной конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".

Глава Минпросвещения уточнил, что в этом году учебный процесс будет проходить с определенными требованиями, чтобы не допустить распространения коронавируса и максимально обеспечить безопасность и здоровье детей и педагогов.

Кравцов добавил, что существуют требования и рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым массовые мероприятия в школах не предусмотрены до конца 2020 года. Поэтому школьные линейки пройдут с учетом существующих требований.

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Автор: Юлия Яковлева
#образование #1 сентября #школы #кравцов #минпросвещения #школьные линейки

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