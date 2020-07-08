Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»

Евросоюз заинтересован в том, чтобы российский газопровод «Северный поток – 2», идущий по дну Балтийского моря в Германию, был реализован, однако США уже рассматривают новые санкции, призванные затормозить его строительство. Велики шансы на то, что новые ограничения будут приняты, и вопрос заключается лишь в том, когда они вступят в силу.

Такое мнение в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Ранее издание Atlantic Council, ссылаясь на американского сенатора Теда Круза, сообщило, что российскому газовому гиганту «Газпром» грозят санкции, которые были приняты в США еще в декабре 2019 года, но с легкой руки президента США Дональда Трампа, они автоматически вступят в силу после того, как Россия достроит свой газопровод в Европу.

«Наши американские друзья уже анонсировали начало рассмотрения расширяющих поправок к ранее принятым санкциям. Шансы их активации велики. Открытым остается лишь вопрос о том, когда это будет сделано. Прошлогодние действия США заставляют предположить, что поправки утвердят во второй половине декабря 2020 года. То есть после президентских выборов и после того, как возможные сроки окончания строительства уж закончатся», — считает Алексей Фролов.

По мнению эксперта, Россия может закончить строительство «Северного потока – 2» за два месяца, при условии, что к процессу подключатся и судно-трубоукладчик «Академик Черский» и баржа «Фортуна». Возможно, «Газпром» отправит «Фортуну» достраивать тот участок газопровода, где осталось проложить меньшее расстояние, а «Черского» - на второй менее достроенный участок, предположил Фролов.

Новые американские ограничения, отметил он, включены в оборонный бюджет США под названием «Акт о защите энергобезопасности Европы».

«Сейчас начинается гонка со временем – все стороны заинтересованы в завершении проекта до принятия американских санкций, которые вынудят Европейский союз ответить Соединенным Штатам. Ведь новые поправки будут касаться в основном множества компаний из Европы. То есть санкции ударят по ближайшим союзникам США», — отметил энергетик.

В связи с этим, добавил Фролов, нужно ответить на вопрос, готова ли Америка к подобному повороту.