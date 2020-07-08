Коротченко: Зеленскому придется научиться жевать галстук

Украину, если она решиться напасть на Россию, ждут фатальные последствия, а президенту Зеленскому придется, подобно бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, научиться жевать галстук.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя заявления бывшего командующего Вооруженными силами США в Европе Бена Ходжеса о том, что в случае украино-российского конфликта НАТО не поддержит Киев и не станет вмешиваться,

По словам Ходжеса, Украина не является членом Североатлантического альянса, а большинство входящих в НАТО стран, в первую очередь Германия и Турция, не захотят оказывать на Москву военное давление.

Комментируя это заявление американского генерала, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко объяснил, что в данном вопросе главное не то, собирается ли НАТО помогать Киеву, а то, что Россия не собирается участвовать в военном конфликте с Украиной. Именно из Киева еженедельно раздаются обвинения и угрозы в адрес нашей страны, а не наоборот, напомнил эксперт

«Местные политики и военные то собираются наносить удар по Крымскому мосту, то захватывать полуостров, то воевать с Россией. Можно одно сказать: нападение на Россию для Украины будет иметь фатальные последствия, — подчеркнул Коротченко. — Разумеется, эта авантюра будет пресечена очень быстро и жестко в формате принуждения Украины к миру. Для украинской государственности будут печальные последствия из-за агрессии против нашей страны».

Также военный эксперт отметил, что в случае, если Киев все же решится на военную провокацию против России, он получит такой же урок, как в свое время получила Грузия.

«Пусть этот урок все помнят. Тем более Саакашвили может порекомендовать Зеленскому, как правильно жевать галстук. Так или иначе Украина — страна непуганых идиотов в политике, и их нужно лечить. Речь идет о многих членах высшего политического руководства. Их комплексами пускай занимаются профессиональные психиатры», — добавил главный редактор.

Комментарии же, которые на этот счет озвучивают американские генералы, по мнению Игоря Коротченко, не заслуживают внимания и Россия не должна рефлексировать из-за них.

«Плевать на них. Для нас важно проведение той политики, которую мы считаем правильной с точки зрения укрепления обороноспособности, а именно усиления возможностей наших группировок войск и сил флота, — заключил военный эксперт. — Чей-то лай по поводу и без повода абсолютно не влияет на политику и российские внешнеполитические приоритеты».

Напомним, в начале июля командующий украинских ВМС Алексей Неижпапа заявил, что Россия якобы готовит полномасштабное вторжение на Украину, чтобы захватить Северо-Крымский канал. По словам командующего, украинский флот готов отразить российскую атаку на Херсонскую область, но в этом случае неизбежны большие жертвы среди мирного населения.

В Кремле, комментируя эти слова Неижпапы, назвали их «абсолютной глупостью», которую Киев озвучивает для искусственного нагнетания антироссийской истерии.