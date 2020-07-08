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16:27   8 Июля 2020
Общество

МИД Китая призвал ВОЗ искать источник коронавируса и в других странах

МИД Китая призвал ВОЗ искать источник коронавируса и в других странах

Сотрудникам Всемирной организации здравоохранения может понадобиться направить специалистов в другие страны для поиска источников коронавирусной инфекции, заметил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Процесс установления первоисточника COVID-19 продолжается. Забегая вперед, Лицзянь отметил, что миссии по отправке специалистов для выяснения того, как появилась коронавирусная инфекция, могут понадобиться и в других странах. Представитель МИД Китая заявил это, комментируя решение ВОЗ отправить на территорию государства специалистов, которые будут разбираться в истории заболевания.

"Международное сотрудничество и исследования в этой сфере помогут нам лучше понять источник и пути передачи заболевания", — заметил дипломат.

Власти Сербии вновь введут карантин из-за второй волны COVID-19. Информацией поделился глава государства Александр Вучич. За последние дни там зафиксировано рекордное число летальных исходов пациентов с коронавирусной инфекцией, передает телеканал "360".

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Автор: Яна Либерман
#мид #китай #воз #коронавирус

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