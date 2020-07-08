Главы Петербурга и Ленобласти проведут совместное заседание правительств

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведут встречу, в ходе которой обсудят вопросы интеграции регионов, заявили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Совместное заседание губернаторов регионов пройдет в августе 2020 года. Заглавной темой встречи станет интеграция субъектов Российской Федерации. Известно, что в феврале этого года глава Ленинградской области Александр Дрозденко предложил объединение социально-экономической системы регионов. Инициатива нацелена на улучшение качества жизни людей.

"Давайте выровняем тарифы по газу, по электроэнергии, по воде, по канализации, то есть сделаем единую тарифную политику, то есть сделаем такую транспортно-инженерную интеграцию", — заметил Дрозденко.

Также он предложил уравнять социальные льготы в Северной столице и области. Следовательно, в течение двух — трех лет интегрировать все социальные пакеты, которые действуют в регионах. Помимо этого Дрозденко предложил объединение в дорожной сфере и проектах, нацеленных на экологию.