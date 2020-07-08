Генерал Герасимов обсудил с начальником Генштаба Турции сирийский вопрос

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с главой турецкого Генштаба генералом Яшаром Гюлером, пишут СМИ.

Разговор состоялся сегодня, 8 июля, передает РИА Новости. Темой для разговора военачальников стала обстановка в Сирии. Также Герасимов и Гюлер затронули вопрос ситуации в Ливии. Кроме того, начальники генштабов обсудили детали взаимодействия России и Турции в военной сфере.

Министерство обороны Турции ранее сообщило о проведении очередного совместного с военной полицией России патрулирования в сирийской провинции Идлиб. Известно, что патрульная колонна российских и турецких военнослужащих прошла от поселка Трумб до населенного пункта Айн аль-Хавр.