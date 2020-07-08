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16:09   8 Июля 2020
Политика

Главу "Газпрома" в Нижнем Новгороде задержали по подозрению во взяточничестве

Главу "Газпрома" в Нижнем Новгороде задержали по подозрению во взяточничестве

Сотрудники СК РФ по Нижегородской области задержали по подозрению во взяточничестве генерального директора компании "Газпромтрансгаз Нижний Новгород" Вячеслава Югая. Об этом стало известно в среду, 8 июля.

Согласно информации на сайте следственного управления СК РФ по региону, Югай задержан по подозрению в преступлении, которое предусмотрено статьей УК РФ о получении взятки в крупном размере или группой лиц с вымогательством взятки.

Накануне стало известно, что Югай действовал не один, ему помогали некоторые сотрудники компании, которые занимают руководящие должности. Они разработали схему, помогающую получать материальное вознаграждение за заключение договоров с "Газпром трансгаз".

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Автор: Юлия Яковлева
#уголовное дело #газпром #взяточничество

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