Владивостокский депутат предложил поддержать градообразующие предприятия

Поддержка градообразующих предприятий поможет развитию Дальнего Востока. С таким утверждением выступил депутат Гордумы Владивостока Виктор Аблапов в комментарии «Политике сегодня».

Он напомнил, что президент Владимир Путин заявил о необходимости развития дальневосточного региона еще в 2018 году, по итогам Восточного экономического форума. Именно там парламентарий впервые услышал о разработке проекта соответствующей нацпрограммы.

«Как для жителя Дальнего Востока, на мой взгляд, такая национальная программа необходима как дополнительная мера в реализации уже запущенных и реализуемых национальных проектов на территории Российской Федерации, которая позволит создать дополнительные условия для развития экономики, инфраструктуры, улучшения комфортной жизни людей с учетом специфики дальневосточных регионов», — оценил идею Аблапов и заметил, что работа уже идет, причем по всем направлениям – от международного сотрудничества до медицины.

Однако первоочередной задачей, считает парламентарий, должна стать поддержка градообразующих предприятий. Он подкрепил идею рассказом об одной из таких организаций, где проходил конкурс на должность руководителя, в котором участвовал политик.

«Начиная с 2018 года, на предприятии происходит ”оптимизация” с сокращением персонала в связи с сокращением объема государственных заказов, после чего пошел колоссальный отток профессионалов из города. Как следствие, ослабла экономика города, а также упали поступления налогов в региональный и другие уровни бюджетов», — объяснил Аблапов.

Огромная проблема промышленников, уверен общественник, кроется в снижении господдержки. Экономика Приморского края и Владивостока держится на восьми моногородах. А помощь российской администрации плюс послабление налоговой нагрузки не только для предприятий, но и для жителей Дальнего Востока положительно скажется на регионе.

«Производственные товары будут ниже в цене, отсюда спрос и увеличение продаж, соответственно большее поступление налогов в бюджеты дальневосточных регионов», — пояснил собеседник ПС.

Государственная поддержка, продолжил Аблапов, даст новые рабочие места, позволит развивать сферу жилья, повысит уровень жизни, зарплат. И уже в таких благоприятных условиях люди заходят жить на Дальнем Востоке и не станут покидать регион.