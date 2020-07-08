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16:15   8 Июля 2020
Россия

Владивостокский депутат предложил поддержать градообразующие предприятия

Владивостокский депутат предложил поддержать градообразующие предприятия

Поддержка градообразующих предприятий поможет развитию Дальнего Востока. С таким утверждением выступил депутат Гордумы Владивостока Виктор Аблапов в комментарии «Политике сегодня».

Он напомнил, что президент Владимир Путин заявил о необходимости развития дальневосточного региона еще в 2018 году, по итогам Восточного экономического форума. Именно там парламентарий впервые услышал о разработке проекта соответствующей нацпрограммы.

«Как для жителя Дальнего Востока, на мой взгляд, такая национальная программа необходима как дополнительная мера в реализации уже запущенных и реализуемых национальных проектов на территории Российской Федерации, которая позволит создать дополнительные условия для развития экономики, инфраструктуры, улучшения комфортной жизни людей с учетом специфики дальневосточных регионов», — оценил идею Аблапов и заметил, что работа уже идет, причем по всем направлениям – от международного сотрудничества до медицины.

Владивостокский депутат предложил поддержать градообразующие предприятия

Однако первоочередной задачей, считает парламентарий, должна стать поддержка градообразующих предприятий. Он подкрепил идею рассказом об одной из таких организаций, где проходил конкурс на должность руководителя, в котором участвовал политик.

«Начиная с 2018 года, на предприятии происходит ”оптимизация” с сокращением персонала в связи с сокращением объема государственных заказов, после чего пошел колоссальный отток профессионалов из города. Как следствие, ослабла экономика города, а также упали поступления налогов в региональный и другие уровни бюджетов», — объяснил Аблапов.

Владивостокский депутат предложил поддержать градообразующие предприятия

Огромная проблема промышленников, уверен общественник, кроется в снижении господдержки. Экономика Приморского края и Владивостока держится на восьми моногородах. А помощь российской администрации плюс послабление налоговой нагрузки не только для предприятий, но и для жителей Дальнего Востока положительно скажется на регионе.

«Производственные товары будут ниже в цене, отсюда спрос и увеличение продаж, соответственно большее поступление налогов в бюджеты дальневосточных регионов», — пояснил собеседник ПС.

Государственная поддержка, продолжил Аблапов, даст новые рабочие места, позволит развивать сферу жилья, повысит уровень жизни, зарплат. И уже в таких благоприятных условиях люди заходят жить на Дальнем Востоке и не станут покидать регион.

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Автор: Андрей Рыдаль
#регион #общество #развитие #дальний восток

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