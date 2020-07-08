Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ОП России: фейки о голосовании по Конституции проанализируют совместно с прокуратурой

ОП России: фейки о голосовании по Конституции проанализируют совместно с прокуратурой

 Главы Петербурга и Ленобласти проведут совместное заседание правительств

Главы Петербурга и Ленобласти проведут совместное заседание правительств
Коротченко: Зеленскому придется научиться жевать галстук

Коротченко: Зеленскому придется научиться жевать галстук

 Главу "Газпрома" в Нижнем Новгороде задержали по подозрению во взяточничестве

Главу "Газпрома" в Нижнем Новгороде задержали по подозрению во взяточничестве
МИД Китая призвал ВОЗ искать источник коронавируса и в других странах

МИД Китая призвал ВОЗ искать источник коронавируса и в других странах

 Бизнесмен в политике: из каких соглашений вышли США при Трампе

Бизнесмен в политике: из каких соглашений вышли США при Трампе
ОП России: фейки о голосовании по Конституции проанализируют совместно с прокуратурой

ОП России: фейки о голосовании по Конституции проанализируют совместно с прокуратурой

 Главы Петербурга и Ленобласти проведут совместное заседание правительств

Главы Петербурга и Ленобласти проведут совместное заседание правительств
Коротченко: Зеленскому придется научиться жевать галстук

Коротченко: Зеленскому придется научиться жевать галстук

 Главу "Газпрома" в Нижнем Новгороде задержали по подозрению во взяточничестве

Главу "Газпрома" в Нижнем Новгороде задержали по подозрению во взяточничестве
МИД Китая призвал ВОЗ искать источник коронавируса и в других странах

МИД Китая призвал ВОЗ искать источник коронавируса и в других странах

 Бизнесмен в политике: из каких соглашений вышли США при Трампе

Бизнесмен в политике: из каких соглашений вышли США при Трампе
15:59   8 Июля 2020
Общество

Депутаты Госдумы обсудят факты иностранного вмешательства в голосование по поправкам

Депутаты Госдумы обсудят факты иностранного вмешательства в голосование по поправкам

Государственная дума Российской Федерации 9 июля рассмотрит факты вмешательства со стороны иностранных стран в проведение голосования по поправкам в Конституцию России, которое проходило в период с 25 июня по 1 июля.

Комиссия соберется 9 июля, на повестке также стоит вопрос о распространении фейков, касающихся пандемии коронавирусной инфекции, которые публиковали зарубежные СМИ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции.

Что касается плебисцита, в период общероссийского голосования волонтеры сообщали о множестве недостоверных сообщений про "нарушения при проведении голосования".

Госдума уже обращалась в прокуратуру с жалобой на издания Financial Times и The New York Times, которые публиковали у себя материалы о COVID-19 в России, не имеющие под собой доказательств. Впоследствии некоторые русскоязычные СМИ принялись тиражировать фейковую информацию со ссылкой на зарубежных коллег.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #госдума #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...