Депутаты Госдумы обсудят факты иностранного вмешательства в голосование по поправкам

Государственная дума Российской Федерации 9 июля рассмотрит факты вмешательства со стороны иностранных стран в проведение голосования по поправкам в Конституцию России, которое проходило в период с 25 июня по 1 июля.

Комиссия соберется 9 июля, на повестке также стоит вопрос о распространении фейков, касающихся пандемии коронавирусной инфекции, которые публиковали зарубежные СМИ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции.

Что касается плебисцита, в период общероссийского голосования волонтеры сообщали о множестве недостоверных сообщений про "нарушения при проведении голосования".

Госдума уже обращалась в прокуратуру с жалобой на издания Financial Times и The New York Times, которые публиковали у себя материалы о COVID-19 в России, не имеющие под собой доказательств. Впоследствии некоторые русскоязычные СМИ принялись тиражировать фейковую информацию со ссылкой на зарубежных коллег.