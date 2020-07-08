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15:44   8 Июля 2020
Россия

На Дальнем Востоке планируют добывать золото и производить сжиженный газ

На Дальнем Востоке планируют добывать золото и производить сжиженный газ

Хабаровский край видит развитие Дальнего Востока в пространственных центрах экономического роста. Об этом «Политике сегодня» сообщила глава регионального комитета по информационной политике Анна Губина.

В крае есть пять таких мест: Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел, Верхнебуреинский и Николаевский центры развития, и две агломерации – Хабаровская и «Комсомольск-на-Амуре — Амурск — Солнечный». По словам Губиной, центры экономического развития опираются на сложившиеся зоны распределения и позволяют выгодно использовать логистическую инфраструктуру.

«Инвестиционный потенциал Хабаровского края превышает один триллион рублей», — подчеркнула председатель.

Анна Губина выделила несколько региональных проектов, которые имеют межрегиональное и даже национальное значение. Среди них оказались реконструкция железной дороги для развития Восточного полигона, освоение месторождения золота, меди и молибдена, возведение завода по производству сжиженного природного газа.

На Дальнем Востоке планируют добывать золото и производить сжиженный газ

Собеседница ПС напомнила, что в конце июня президент Владимир Путин подписал указ о нацпрограмме развития Дальнего Востока. Правительство Хабаровского края работает над предложениями вместе с Минразвития.

«Национальная программа по ДВ является хорошим дополнением национальных проектов, <…> при этом акцент выстроен на опережающем развитии приоритетного макрорегиона — Дальний Восток», — оценила глава комитета документ.

Ране депутат Хабаровской гордумы Сергей Перепечкин рассказал «Политике Сегодня» о плюсах нацпрограммы развития Дальнего Востока.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #экономика #политика #новости #общество #дальний восток

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