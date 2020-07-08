Вассерман объяснил, почему на Украине не может быть пророссийского президента

Украинский президент хочет считаться независимым, именно поэтому на Украине могут быть пророссийские кандидаты, но не может быть пророссийского главы государства.

Об этом в комментарии изданию «Украина.ру» заявил известный журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

По его словам, любому, кто хотя бы формально хочет числиться главой независимой Украины, придется выступать против большинства украинских граждан, так как еще в 2008 году американская соцслужба Gallup выяснила, что 5/6 жителей страны считают русский язык не просто выученным с детства родным языком, а языком, который используется в повседневной жизни.

«Поэтому руководители якобы независимой Украины вынуждены укладывать страну и народ под кого угодно и в какой угодно позе, расспрашивая только, чего хочет очередной насильник, только потому, что лечь под насильника — единственный способ остаться в стороне от остальной России», — подчеркнул Вассерман.

И именно поэтому, добавил политконсультант, представителям украинской власти приходится все время провоцировать конфликты с Россией. Таким образом они выставляют себя защитниками страны от врага, пытаясь замаскировать этим откровенное предательство интересов своего народа и своей родины.

Напомним, накануне Конституционный суд Украины приступил к рассмотрению дела о соответствии конституционным нормам предложенного бывшим президентом страны Петром Порошенко закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предполагающего фактическое исключение любого другого языка из всех сфер деятельности.

В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Ранее нынешний президент страны Владимир Зеленский дал обещание проанализировать данный закон, который, по его словам, был принят без «широкого обсуждения с общественностью» и, возможно, не соответствует Основному закону, гарантирующему «свободное развитие, использование и защиту» всех языков национальных меньшинств, в том числе и русского.