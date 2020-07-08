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15:08   8 Июля 2020
Политика

Мишустин заявил об угрозе в борьбе с бедностью из-за пандемии COVID-19

Мишустин заявил об угрозе в борьбе с бедностью из-за пандемии COVID-19

Достижения последних десятилетий по борьбе с бедностью и безработицей в России оказались под угрозой из-за коронавирусной пандемии. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду, 8 июля.

По словам Мишустина, сейчас все столкнулись с вызовами пандемии, затрагивающей различные стороны общественной жизни. Сфера труда столкнулась с серьезными негативными последствиями. Под угрозой оказались достижения по борьбе с бедностью и безработицей.

Накануне глава российского правительства выступил с видеообращением во время проведения Дня мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда. Он выразил уверенность, что для победы над пандемией необходим "совместный убедительный ответ".

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Автор: Кристина Мокроусова
#бедность #мишустин #коронавирус

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