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15:06   8 Июля 2020
Экономика

Мишустин отметил важность сохранения открытой мировой экономики

Мишустин отметил важность сохранения открытой мировой экономики

Необходимо сделать все для сохранения открытости и дальнейшей цифровизации мировой экономики. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в рамках саммита, посвященного влиянию коронавируса на рынок труда.

Онлайн-саммит проводится в рамках Международной организации труда, которая обсуждает вопрос влияния пандемии на процессы трудоустройства и миграции в мире. Российский премьер считает, что мировая экономика должна сохранить вектор открытого развития, который будет поддерживаться игроками мировой экономики.

Совместные усилия требуют отказа от мер протекционизма и гибких условий для трудовой миграции, слова Мишустина передает РИА Новости. Одной из ключевых задач для мирового сообщества должна стать борьба с безработицей, ранее этот тезис был обозначен президентом России Владимиром Путиным.

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Автор: Яна Либерман
#россия #конкуренция #мишустин

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