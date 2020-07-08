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14:47   8 Июля 2020
Экономика

Эксперты "Атон" не исключили, что нерест трески может задержать строительство СП-2

Эксперты "Атон" не исключили, что нерест трески может задержать строительство СП-2

Возобновление строительства "Северного потока — 2" может быть отложено из-за нереста трески, отмечают аналитики инвестиционной компании "Атон".

По мнению экспертов, по этой причине приостановка работ над газопроводом может затянуться до сентября. В период нереста трески любые строительные работы в датских территориальных водах запрещены. Обычно это происходит в июле и в августе.

Дания 6 июля выдала разрешение на прокладку труб "Северного потока — 2" в своих территориальных водах оператору проекта Nord Stream 2 AG. Согласно новому документу, для прокладки труб могут использоваться суда с якорной системой позиционирования. До этого в территориальных водах Дании могли работать исключительно суда с динамической системой.

Таким образом, пишет РИА Новости, трубоукладочная баржа "Фортуна" может приступить к работе над "Северным потоком — 2" совместно с трубоукладчиком "Академик Черский", обладающим системой динамического позиционирования.

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Автор: Яна Либерман
#строительство #дания #северный поток - 2 #Академик Черский

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