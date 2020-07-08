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14:36   8 Июля 2020
Общество

Учащимся российских школ и гимназий могут начать преподавать уроки семейных ценностей

Учащимся российских школ и гимназий могут начать преподавать уроки семейных ценностей

Модули по обучению семейным ценностям могут добавить в программы школ, лицеев, гимназий и других образовательных учреждений России. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

В современных реалиях важно прививать школьникам семейные ценности и формировать "моду на большую сплоченную семью". Необходимо использовать все ресурсы, которые предоставили принятые поправки в Конституцию, заявила Анна Кузнецова в интервью для РИА Новости.

Молодые люди вступают в брак, однако сохранить его получается не у многих. В этой ситуации школа должна прийти на помощь, считает уполномоченный по правам ребенка. Ресурс Анна Кузнецова видит в законопроекте о воспитании, внесенном президентом РФ Владимиром Путиным. Также, согласно опросам, в РФ больше замужних, чем женатых, отмечает канал "360".

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Автор: Василий Пименов
#образование #школы

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