ОП России: фейки о голосовании по Конституции проанализируют совместно с прокуратурой

Вопрос фейковых новостей стоит достаточно остро. Такими словами первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов Артем Кирьянов прокомментировал заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой о распространении откровенно ложной информации о голосовании по поправкам к Конституции.

«В основном просто идет откровенная ложь. Я уже не говорю о прямых оскорблениях и переходах на личности, все это я переживу. Тем более, от кого? От политических содержанок, политических побирушек и попрошаек. Но не когда откровенно лгут… Будем продолжать разоблачать», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

«Фейк — заведомо ложная новость, которая не имеет никакого отношения к реальности, специально сфабрикованная, но выдается за правду и распространяется в социальных сетях. Самый простой пример — приходить голосовать на участки можно без паспорта. Фейковая новость работает на снижение количества проголосовавших и на раздражение людей», — объяснил Кирьянов в комментарии «Политике сегодня».

Также появлялась ложная информация, что сразу после голосования по поправкам к Конституции объявят тотальный карантин, закроют города.

«Есть люди, структуры, которые целенаправленно изобретают эти фейки. Дают ложные новости с аккаунтов либо со свежезарегистрированных, либо со спящих, никогда ни о чем не писавших. Это уже вызывает настороженность и желание разобраться, кто это делает. Под это можно подвести целый ряд статей и КоАП, и УК РФ, поэтому ситуацию проанализируют вместе с правоохранительными органами, прокуратурой», — добавил Кирьянов.

Памфилова подчеркнула, что не собирается сидеть и слушать, выливающиеся потоки лжи. ЦИК ответит на конкретную ложь конкретным опровержением фактов.

«Фейковые новости вносят деструктивный элемент, создают ложную напряженность, панику. Вбросы нельзя не назвать целенаправленными. Это определенная работа и дорогостоящая. Среди нескольких тысяч сигналов о нарушениях, которые происходили на участках, действительно подтвердили лишь десятки как общественные наблюдатели, так и сотрудники избирательной комиссии», — подытожил Кирьянов.

Общая явка в рамках голосования по Конституции привысила 100 миллионов россиян — 67,97 процента. За поправки выступили 77,92 процента избирателей (почти 58 миллионов россиян), против — 21,27 процента (около 16 миллионов человек).