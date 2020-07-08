Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Росатом» готовится к «цифровому прорыву» вычислений на квантовом компьютере

«Росатом» готовится к «цифровому прорыву» вычислений на квантовом компьютере

 Учащимся российских школ и гимназий могут начать преподавать уроки семейных ценностей

Учащимся российских школ и гимназий могут начать преподавать уроки семейных ценностей
Мишустин заявил об угрозе в борьбе с бедностью из-за пандемии COVID-19

Мишустин заявил об угрозе в борьбе с бедностью из-за пандемии COVID-19

 Мишустин отметил важность сохранения открытой мировой экономики

Мишустин отметил важность сохранения открытой мировой экономики
Бизнесмен в политике: из каких соглашений вышли США при Трампе

Бизнесмен в политике: из каких соглашений вышли США при Трампе

 Помпео объявил о введении визовых санкций против официальных лиц Китая

Помпео объявил о введении визовых санкций против официальных лиц Китая
«Росатом» готовится к «цифровому прорыву» вычислений на квантовом компьютере

«Росатом» готовится к «цифровому прорыву» вычислений на квантовом компьютере

 Учащимся российских школ и гимназий могут начать преподавать уроки семейных ценностей

Учащимся российских школ и гимназий могут начать преподавать уроки семейных ценностей
Мишустин заявил об угрозе в борьбе с бедностью из-за пандемии COVID-19

Мишустин заявил об угрозе в борьбе с бедностью из-за пандемии COVID-19

 Мишустин отметил важность сохранения открытой мировой экономики

Мишустин отметил важность сохранения открытой мировой экономики
Бизнесмен в политике: из каких соглашений вышли США при Трампе

Бизнесмен в политике: из каких соглашений вышли США при Трампе

 Помпео объявил о введении визовых санкций против официальных лиц Китая

Помпео объявил о введении визовых санкций против официальных лиц Китая
14:08   8 Июля 2020
Общество

Матвиенко опровергла автоматическое назначение Медведева пожизненным сенатором

Матвиенко опровергла автоматическое назначение Медведева пожизненным сенатором

Медведев, как бывший президент, не станет пожизненным сенатором автоматически, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Для этого необходимо принять закон, отметила глава ведомства. Автоматического назначения пожизненным сенатором не будет.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции прошло в период с 25 июня по 1 июля. Дату утвердил президент РФ Владимир Путин. Среди поправок — ежегодная индексация пенсий, доступное медицинское обслуживание и другие важные предложения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#матвиенко #медведев #сенаторы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...