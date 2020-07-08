Матвиенко опровергла автоматическое назначение Медведева пожизненным сенатором

Медведев, как бывший президент, не станет пожизненным сенатором автоматически, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Для этого необходимо принять закон, отметила глава ведомства. Автоматического назначения пожизненным сенатором не будет.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции прошло в период с 25 июня по 1 июля. Дату утвердил президент РФ Владимир Путин. Среди поправок — ежегодная индексация пенсий, доступное медицинское обслуживание и другие важные предложения.