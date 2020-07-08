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14:02   8 Июля 2020
Происшествия

Ленин с "ирокезом" от голубей возмутил жителей Магадана

Ленин с "ирокезом" от голубей возмутил жителей Магадана

В Магадане видоизменили памятник вождю пролетариата Владимиру Ленину. На голову и плечи монумента поместили шипы. Местные жители такого новаторства не оценили.

Секретарь Союза коммунистической молодежи Денис Зоммер заявил, что власти города приняли неверное решение, когда попытались защитить памятник Ленина от птиц "кустарным" способом, поместив на него шипы. По словам Зоммера, постамент должен быть целостным, а такие элементы, как шипы, эту целостность нарушают. Его слова приводит телеканал "360".

Член Союза уточнил, что не увидел в модернизации постамента никакого политического контекста. По его словам, коммунальные службы в данном случае просто некачественно выполнили работу, которую на них возложили городская администрация.

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Автор: Руслан Неглинный
#памятник #магадан #ленин

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