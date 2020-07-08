Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Росатом» готовится к «цифровому прорыву» вычислений на квантовом компьютере

«Росатом» готовится к «цифровому прорыву» вычислений на квантовом компьютере

 Учащимся российских школ и гимназий могут начать преподавать уроки семейных ценностей

Учащимся российских школ и гимназий могут начать преподавать уроки семейных ценностей
Мишустин заявил об угрозе в борьбе с бедностью из-за пандемии COVID-19

Мишустин заявил об угрозе в борьбе с бедностью из-за пандемии COVID-19

 Мишустин отметил важность сохранения открытой мировой экономики

Мишустин отметил важность сохранения открытой мировой экономики
Бизнесмен в политике: из каких соглашений вышли США при Трампе

Бизнесмен в политике: из каких соглашений вышли США при Трампе

 Помпео объявил о введении визовых санкций против официальных лиц Китая

Помпео объявил о введении визовых санкций против официальных лиц Китая
«Росатом» готовится к «цифровому прорыву» вычислений на квантовом компьютере

«Росатом» готовится к «цифровому прорыву» вычислений на квантовом компьютере

 Учащимся российских школ и гимназий могут начать преподавать уроки семейных ценностей

Учащимся российских школ и гимназий могут начать преподавать уроки семейных ценностей
Мишустин заявил об угрозе в борьбе с бедностью из-за пандемии COVID-19

Мишустин заявил об угрозе в борьбе с бедностью из-за пандемии COVID-19

 Мишустин отметил важность сохранения открытой мировой экономики

Мишустин отметил важность сохранения открытой мировой экономики
Бизнесмен в политике: из каких соглашений вышли США при Трампе

Бизнесмен в политике: из каких соглашений вышли США при Трампе

 Помпео объявил о введении визовых санкций против официальных лиц Китая

Помпео объявил о введении визовых санкций против официальных лиц Китая
13:46   8 Июля 2020
Армия

"Дорожная карта" Мухаммеда Аль-Абани может помочь Ливии выйти из кризиса

"Дорожная карта" Мухаммеда Аль-Абани может помочь Ливии выйти из кризиса

Палата представителей Ливии предложила "дорожную карту", предусматривающую шаги по разрешению кризиса в стране под своей эгидой, пишут СМИ.

Инициатива была выдвинута членом легитимного ливийского парламента Мухаммедом Аль-Абани, передает ФАН со ссылкой на Libya 24.

Внесенное предложение предполагает организацию Ливийского законодательного собрания, в обязанностях которого будет проработка вопросов урегулирования ситуации на местах, а также работа в рамках "дорожной карты" на время переходного периода и последующего становления в качестве постоянного правительства.

Время работы структуры будет ограничено 45 дня с момента первого заседания, уточняется в предложении. Состав законодательного собрания должен включить 160 человек, представляющих различные стороны противостояния.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#ливия #дорожная карта #палата представителей

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...