"Дорожная карта" Мухаммеда Аль-Абани может помочь Ливии выйти из кризиса
Палата представителей Ливии предложила "дорожную карту", предусматривающую шаги по разрешению кризиса в стране под своей эгидой, пишут СМИ.
Инициатива была выдвинута членом легитимного ливийского парламента Мухаммедом Аль-Абани, передает ФАН со ссылкой на Libya 24.
Внесенное предложение предполагает организацию Ливийского законодательного собрания, в обязанностях которого будет проработка вопросов урегулирования ситуации на местах, а также работа в рамках "дорожной карты" на время переходного периода и последующего становления в качестве постоянного правительства.
Время работы структуры будет ограничено 45 дня с момента первого заседания, уточняется в предложении. Состав законодательного собрания должен включить 160 человек, представляющих различные стороны противостояния.