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13:45   8 Июля 2020
Общество

Песков: Кремль не комментирует уголовное дело Сафронова

Песков: Кремль не комментирует уголовное дело Сафронова

Уголовным делом подозреваемого в госизмене Ивана Сафронова занимаются следователи. Кремль это комментировать не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Сафронова задержали накануне.

Кремль не будет давать комментарии по уголовному делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого подозревают в государственной измене. Уголовное дело Сафронова — не тема для президента, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также ответил на вопрос СМИ, касаемый того, какова вероятность журналиста из кремлевского пула быть носителем некой секретной информации и возможности ее передаче спецслужбам НАТО.

Песков ответил, что работа журналистов президентского пула организована так, что нарушение закона о гостайне исключено. Но не исключено, что завербованный НАТО представитель СМИ может передавать какую-то информацию.

ФСБ задержала Ивана Сафронова накануне. Его подозревают в передаче спецслужбам НАТО неких данных, которые представляют собой гостайну. Ранее Сафронов вел журналистскую деятельность, а ныне состоит на службе в Роскосмосе, являясь советником главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

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Автор: Руслан Неглинный
#песков #госизмена #сафронов

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