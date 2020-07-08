«Росатом» готовится к «цифровому прорыву» вычислений на квантовом компьютере

Российских государственный холдинг «Росатом», реализуя заключенное с Правительством РФ соглашение, совместно с Российским квантовым центром (РКЦ) создает первую в стране лабораторию по исследованию методов машинного обучения и искусственного интеллекта.

Как сообщает пресс-служба «Росатома», соглашение о формировании лаборатории для реализации проекта по развитию высокотехнологичной области «Квантовые вычисления» подписали РКЦ и компания «Цифрум».

В рамках проекта, рассчитанного на срок до 2024 года, планируется заниматься развитием технологий квантовой оптимизации и квантового машинного обучения, что позволит в будущем значительно сократить сроки решения задач по оптимизации, обработке больших объемов информации, классификации и кластеризации. Кроме того, как отмечается, лаборатория планирует работать в такой перспективной области, как использование нейронных сетей для исследования сложных квантовых систем.

«Применение квантовых компьютеров в сфере искусственного интеллекта открывает уникальные возможности благодаря недостижимой для традиционных вычислительных систем скорости анализа исходных данных и перебора различных взаимозависимостей в поиске закономерностей», — заявил журналистам гендиректор компании «Цифрум» Борис Макевнин.

По его словам, все созданные в мире квантовые вычислители являются экспериментальными системами, и, чтобы начать использовать их в практической области, помимо аппаратных средств необходимо разработать программную составляющую – инструментальные средства, алгоритмы и библиотеки.

«Поэтому наша лаборатория сфокусируется на проведении НИОКР (Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ), которые станут основой для решения нескольких тщательно отобранных и обоснованных задач», — добавил Макевнин.

Искусственный интеллект и квантовые вычисления, наряду с атомной энергетикой, являются стратегически важными направлениями российской экономики, поэтому их развитие поддерживается на государственном уровне.

Как заявил глава проектного офиса Росатома по созданию квантового компьютера Руслан Юсупов, сотрудничество компании «Цифрум» с Российским квантовым центром позволит усилить разработки в этой области, а также расширить научно-предпринимательское сообщество.