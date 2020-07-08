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13:38   8 Июля 2020
Политика

Возможность переноса Дня России не рассматривают в Кремле

Возможность переноса Дня России не рассматривают в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу переноса Дня России с 12 июня на 1 июля.

По словам Пескова, в Кремле данная инициатива не обсуждается. Тем не менее, депутаты Госдумы допустили, что данное предложение не лишено логики. Об этом сообщили на портале РИА Новости.

Песков добавил, что, если в Кремле будут рассматривать возможность переноса даты государственного праздника, то первым делом необходимо будет узнать мнение россиян по данному вопросу.

Ранее член Общественной палаты и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила перенести День России на 1 июля. По ее мнению, 12 июня у граждан ассоциируется с распадом Советского Союза.

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Автор: Кристина Мокроусова
#песков #день россии #1 июля

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