Профессор ВШЭ Матвейчев о «защитниках» Сафронова: Проявление стайного мышления

В Москве журналисты вышли с одиночными пикетами к зданию ФСБ на Лубянке. Поводом стало задержание экс-корреспондента «Коммерсанта», а ныне помощника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по подозрению в госзимене.

Изначально задержание Сафронова связывали с его работой в «Коммерсанте»: журналист общался с высокопоставленными источниками в госструктурах и получал информацию, которую сложно достать. Например, в одном из материалов Сафронова сообщалось, что Россия подписала с Египтом контракт на покупку нескольких отечественных истребителей Су-35. После публикации госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями, если страна все-таки закупит у РФ самолеты. Статью оперативно удалили с сайта издания.

Пикетчики на Лубянке в один голос заявляют, что журналистика — не преступление, и с этим невозможно не согласиться. Но Сафронова задержали не из-за журналистской деятельности. По версии следствия, Сафронов с 2012 года мог сотрудничать с чешскими спецслужбами. У оперативников накопилось материалов на семь томов, как сообщил адвокат Иван Павлов.

«Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности», — заявили в пресс-службе ФСБ.

Если суд признает его виновным по 275 статье УК РФ, то подозреваемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Здраво оценивать ситуацию призвал журналистское сообщество пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Сафронов — профессиональный журналист, но суть обвинений пока не ясна и только суд, имея все доказательства, может разобраться в деле.

«Мы читали многие материалы, которые были опубликованы на этот счет. Но эти материалы журналистские, основываются на эмоциях. Они, конечно же, не имеют и не могут иметь под собой какой-то реальной информации о результатах работы контрразведки», — заявил Песков.

Некоторые медийные персоны не упустили возможности «хайпануть» на деле Сафронова. Например, Ксения Собчак гордо отрапортовала о своем задержании после пикета:

«Мы в одном автозаке с Машей Бароновой. Встретились, называется».

Как правило, дела о госизмене рассматриваются в закрытом режиме: в них фигурируют сведения, составляющие государственную тайну. Петицию с призывом рассекретить дело просит подписать общественность главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

О том, что по делу Сафронова готовится пресс-конференция, на которой публично будут представлены определенные факты и обстоятельства, Венедиктов решил умолчать.

«Призывать «рассекретить» дело журналиста — это все равно что говорить «халва-халва», но от этого слаще во рту не станет. Но, разве Веника (прозвище Венедиктова в определенных кругах - прим.ред.) Сафронов интересует? Нет, его интересует своё собственное кресло, которое в очередной раз зашаталось, теперь после прихода Жарова в «Газпром-медиа (экс-глава РКН Александр Жаров возглавил холдинг в марте 2020 - прим.ред.)», — комментирует политолог Марат Баширов инициативы Венедиктова.

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян считает, что пока делать выводы о виновности или невиновности Сафронова рано. У нее «нет железобетонной уверенности», что обвинение Сафронова не противоречит здравому смыслу, но нет и точных доказательств того, что дело сфабриковано.

«Но еще меньше я верю в изначальную сфабрикованность всей истории. Есть семь томов уголовного дела. Есть полное отсутствие мотивации к фабрикации у контрразведки сейчас, когда незаконный наезд на журналиста оборачивается уголовкой против наезжавших. Я понимаю, что по статье 275 — так, как она написана, — легко стать шпионом случайно. <…> Особенно журналисту это легко. Неосторожный разговор с приятелем, который по совместительству работает на разведку, а ты об этом не знаешь — и все, ты изменник», — пишет Симоньян в telegram-канале.

Пока очевидно одно: в происходящем сможет разобраться лишь суд, имеющий на руках все материалы дела. Обостряет реакцию сомневающихся в непредвзятости процесса тот факт, что дело рассматривается в закрытом режиме.

Впрочем, даже резонансное дело — не повод становиться правовыми нигилистами и устраивать «суды Линча», поделился с «Политикой Сегодня» профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев.

«Очередное проявление стайного мышления у людей. Вот есть своя стая: свои правы, а чужие неправы по определению. Что бы «свой» не сделал, какие бы преступления не совершал — все должны объединиться. Это низкая, родоплеменная, первобытная культура, не соответствующая никаким цивилизованным нормам. Цивилизованные нормы требуют, чтоб сначала прошло следствие, а в суде выводы следствия доказывались или опровергались. Подменять суд всевозможными Фейсбуками и общественными мнениями — абсолютно неправильная история», — уверен Матвейчев.

Реакция журналистского сообщества не должна переходить границы здравого смысла и превращаться в бунты, считает профессор.