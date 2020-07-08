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13:37   8 Июля 2020
Технологии

Мишустин считает актуальным вызовом кражу данных для всех экономик мира

Мишустин считает актуальным вызовом кражу данных для всех экономик мира

Актуальной проблемой для всех экономик мира является кража конфиденциальных данных, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, Россия в связи с этим уделяет особое внимание совершенствованию средств защиты.

Слова премьера прозвучали в видеообращении к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2020.

Мишустин рассказал, что в России создана единая государственная система обнаружения и предупреждения хакерских атак, к которой подключены информационные системы госорганов. Кроме того, для защиты каналов подключения к Сети социальных учреждений введены строгие протоколы, добавил глава правительства.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #интернет #данные #технологии #кибербезопасность #мишустин

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