Мишустин считает актуальным вызовом кражу данных для всех экономик мира

Актуальной проблемой для всех экономик мира является кража конфиденциальных данных, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, Россия в связи с этим уделяет особое внимание совершенствованию средств защиты.

Слова премьера прозвучали в видеообращении к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2020.

Мишустин рассказал, что в России создана единая государственная система обнаружения и предупреждения хакерских атак, к которой подключены информационные системы госорганов. Кроме того, для защиты каналов подключения к Сети социальных учреждений введены строгие протоколы, добавил глава правительства.