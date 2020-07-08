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13:28   8 Июля 2020
Политика

Лавров рассказал о работе РФ и Турции над перемирием по Ливии

Лавров рассказал о работе РФ и Турции над перемирием по Ливии

Власти России и Турция работают над согласованием незамедлительного прекращения огня в Ливии. Об этом в среду, 8 июля, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Накануне стало известно, что начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов провел телефонный разговор с главой турецкого Генштаба генералом армии Яшаром Гюлером. Стороны обсудили политическую ситуацию в Сирии и Ливии.

3 июля глава МИД РФ Лавров заявил о готовящемся возобновлении работы российского посольства в Ливии. Он добавил, что дипмиссию России в североафриканской стране возглавит временный поверенный в делах господин Джамшед Болтаев.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #турция #ливия

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