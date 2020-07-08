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13:06   8 Июля 2020
Политика

Депутат Вострецов: "Шугалей-2" может повлиять на судьбу пленных социологов

Депутат Вострецов: "Шугалей-2" может повлиять на судьбу пленных социологов

Депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов считает, что выход первого фильма "Шугалей" — это большая польза для плененных в Ливии российских социологов, похищенных террористами больше года назад. Поэтому и вторая часть должна привлечь внимание к ситуации.

Российский парламентарий заявил Nation News, что общественность, благодаря выходу второй части киноленты, будет больше проинформирована о ситуации. В результате это может повлиять на судьбу россиян, удерживаемых в Ливии, уверен Вострецов.

Пока российские социологи не будут освобождены из ливийского плена, эту историю просто так оставлять нельзя, заметил депутат ГД. Более того, уверен он, даже после освобождения граждан РФ, необходимо добиваться порядка в Ливии.

Фильм "Шугалей-2" появится на российских экранах уже этой осенью. Картина снята по реальной истории социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана из Фонда защиты национальных ценностей, которых ливийские террористы незаконно пленили отправили в тюрьму "Митига".

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Автор: Руслан Неглинный
#фильм #вострецов #Шугалей

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