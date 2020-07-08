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12:57   8 Июля 2020
Происшествия

COVID-19 нашли у главы Минздрава Архангельской области

COVID-19 нашли у главы Минздрава Архангельской области

Министру здравоохранения Архангельской области Антону Карпунову диагностировали коронавирус. Он протекает бессимптомно, чиновник находится на амбулаторном лечении. Любые контакты исключены.

Диагноз "коронавирус" подтвердился у главы Минздрава Архангельской области Антона Карпунова. Об этом сообщили в правительстве региона. Уточняется, что Карпунов сдал тест на COVID-19 после того, как вирус подтвердили одному из сотрудников ведомства, которое он возглавляет.

Клинических признаков коронавируса у министра нет. Он лечится амбулаторно, любые контакты, как рабочие, так и личные, исключены, добавили в правительстве.

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Автор: Борис Нестеров
#министр #коронавирус #COVID-19

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