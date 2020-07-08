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12:56   8 Июля 2020
Экономика

Госдума приняла закон "Единой России" об отсрочке по кредитам для пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон "Единой России" об отсрочке по кредитам для пенсионеров и бизнеса

Нижняя палата парламента приняла в окончательном чтении законопроект "Единой России" об отсрочке по кредитам для пенсионеров и предпринимателей, сумма долгов которых не превышает 1 млн и 15 млн рублей соответственно.

Пожилые люди, получающие пенсию ниже двух МРОТ смогут претендовать на рассрочку по кредитам. Ее можно получить максимум на два года, самое позднее — 30 июня 2022 года.

Новая норма распространяется на предпринимателей из наиболее пострадавших в результате пандемии сфер бизнеса. Они смогут претендовать на рассрочку по выплате задолженностей, если их сумма не превышает 15 млн рублей. Такая возможность предоставляется предпринимателям на срок до одного года, воспользоваться ей бизнесмены могут до 1 августа 2021 года.

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Автор: Ирина Большунова
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