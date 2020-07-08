Российский бизнес начал восстанавливаться от последствий коронакризиса

Положение российских компаний начинает улучшаться после нестабильности в экономической сфере, вызванной пандемией коронавируса. Это подтверждает исследование компании Ifors и Центра стратегических разработок (ЦСР).

Большинство опрошенных аналитиками предпринимателей подтверждает, что текущая ситуация на рынке значительно улучшилась по сравнению с маем. Начался процесс восстановления организаций после пандемии коронавируса, однако пока говорить о полном разрешении проблем преждевременно. Медленнее всего возвращаются к привычному темпу работ компании из сферы инвестиций и страхования.

Коронакризис вызывал повышенный интерес бизнеса к новым методам экономии средств. Около 22% респондентов хотят выйти на упрощенную систему налогообложения. Многие приняли решение перевести часть сотрудников на удаленный режим работы, экономя на аренде офисных пространств. Опрошенные ЦСР и компанией Ifors бизнесмены считают, что в сложившейся ситуации будет оправданным сокращение новогодних каникул.