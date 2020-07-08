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12:31   8 Июля 2020
Политика

Порошенко принял участие в митинге в свою поддержку по дороге в суд

Порошенко принял участие в митинге в свою поддержку по дороге в суд

Экс-глава украинского государства Петр Порошенко приехал в Печерский районный суд Киева. 8 июля здесь состоится заседание по избранию меры пресечения бывшему президенту страны в деле о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки.

Судьи сегодня начали рассматривать ходатайство о том, какая мера пресечения должна быть назначена Порошенко. Речь идет о личном обязательстве обвиняемого, пишет РИА Новости. Экс-президент Украины в назначенное время не явился, в связи с чем был объявлен перерыв в заседании.

По информации СМИ, у здания судебной инстанции собрались митингующие, которые выражают свою поддержку Порошенко. Экс-глава государства обратился к участникам акции, после чего направился в суд.

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Автор: Яна Либерман
#суд #порошенко #украина #мера пресечения

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