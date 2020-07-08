"Норникель" не согласен с суммой ущерба Росприроднадзора по ЧП в Норильске

"Норникель" подтвердил обязательство ликвидировать последствия аварии в Норильске, но не согласился с суммой ущерба, выставленной Росприроднадзором.

Руководство компании заявило, что расчеты вреда Росприроднадзора основаны на принципах, искажающих результаты, поэтому их необходимо откорректировать. "Норникель" оказался не готов к увеличившимся в 15 раз тратам. От компании поступило предложение создать совместно с госорганами межведомственную комиссию по восстановлению окружающей среды под Норильском.