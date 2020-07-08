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13:43   8 Июля 2020
Россия

Манукян: зрители ждут хэппи-энда в фильме «Шугалей-2» и в реальной истории с россиянами

Манукян: зрители ждут хэппи-энда в фильме «Шугалей-2» и в реальной истории с россиянами

Вторая часть фильма «Шугалей» о россиянах, незаконно удерживаемых в тюрьме «Митига» в Триполи, привлечет к проблеме не меньше внимания, чем первая часть, поделился мнением с «Политикой Сегодня» блогер и член Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Больше года в плену одной из банд так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии находятся социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан. Прошлой весной россияне прибыли в Ливию для исследования общественного мнения в стране. С собой у них были все официальные разрешения. В мае 2019 года их похитили члены группировки RADA, выполняющей для ПНС функции «полиции». Никаких обвинений при этом не предъявляли.

Манукян: зрители ожидают «хэппи энда» от второй части «Шугалея»

Режиссер Денис Нейманд снял по мотивам реальных событий фильм «Шугалей», вызвавшую резонанс не только в России, но и за рубежом: реакция была в Ливии, в США, отмечает Манукян. Картину начали распространять по социальным сетям — в том числе и в арабском сегменте.

«Мы прекрасно видели, что майская премьера фильма "Шугалей" всколыхнула большое количество людей. Многие не знали, что наши социологи находятся в Ливии, томятся в плену уже более года. Люди ждут премьеру второй части, это было видно по отзывам, по рецензиям к первому фильму», — рассказал общественник.

Манукян: зрители ждут хэппи-энда в фильме «Шугалей-2» и в реальной истории с россиянами

Зрители ожидают от второй части хэппи-энда и надеются, что главные герои будут спасены. Но аналогичного завершения истории в реальной жизни ждут гораздо больше, чем счастливого сценарного поворота в «Шугалее-2».

«Люди ждут того, чтобы и Максим, и Самэр оказались на свободе — не только во второй части фильма, но и в жизни. Конечно, это было бы лучшим исходом: очень хотелось бы, чтобы ребята вернулись домой, к своим семьям. Действительно, людей заинтересовал этот фильм. Думаю, и вторая часть поспособствует, в конце концов, освобождению наших ребят», — заключил Манукян.

Ранее публицист Мария Бутина выразила надежду, что обе части фильма «Шугалей» поспособствуют освобождению россиян, попавших в плен в Триполи.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #ливия #фильм #общество #шугалей

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