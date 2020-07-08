Манукян: зрители ждут хэппи-энда в фильме «Шугалей-2» и в реальной истории с россиянами

Вторая часть фильма «Шугалей» о россиянах, незаконно удерживаемых в тюрьме «Митига» в Триполи, привлечет к проблеме не меньше внимания, чем первая часть, поделился мнением с «Политикой Сегодня» блогер и член Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Больше года в плену одной из банд так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии находятся социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан. Прошлой весной россияне прибыли в Ливию для исследования общественного мнения в стране. С собой у них были все официальные разрешения. В мае 2019 года их похитили члены группировки RADA, выполняющей для ПНС функции «полиции». Никаких обвинений при этом не предъявляли.

Режиссер Денис Нейманд снял по мотивам реальных событий фильм «Шугалей», вызвавшую резонанс не только в России, но и за рубежом: реакция была в Ливии, в США, отмечает Манукян. Картину начали распространять по социальным сетям — в том числе и в арабском сегменте.

«Мы прекрасно видели, что майская премьера фильма "Шугалей" всколыхнула большое количество людей. Многие не знали, что наши социологи находятся в Ливии, томятся в плену уже более года. Люди ждут премьеру второй части, это было видно по отзывам, по рецензиям к первому фильму», — рассказал общественник.

Зрители ожидают от второй части хэппи-энда и надеются, что главные герои будут спасены. Но аналогичного завершения истории в реальной жизни ждут гораздо больше, чем счастливого сценарного поворота в «Шугалее-2».

«Люди ждут того, чтобы и Максим, и Самэр оказались на свободе — не только во второй части фильма, но и в жизни. Конечно, это было бы лучшим исходом: очень хотелось бы, чтобы ребята вернулись домой, к своим семьям. Действительно, людей заинтересовал этот фильм. Думаю, и вторая часть поспособствует, в конце концов, освобождению наших ребят», — заключил Манукян.

Ранее публицист Мария Бутина выразила надежду, что обе части фильма «Шугалей» поспособствуют освобождению россиян, попавших в плен в Триполи.