Семидневного голосования на выборах осенью в России не предполагается. Об этом в среду, 8 июля, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

По словам главы ЦИК, для проведения семидневного марафона потребовались бы изменения правового, финансового и организационно-кадрового порядка.

Ранее стало известно, что Центризбирком намерен обсудить с региональными комиссиями возможность проведения выборов осенью в течение двух-трех дней, но не более.