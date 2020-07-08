Дроздов рассказал, как впервые за 30 лет Украина подходит к своему «часу Х»

Перед Украиной в полный рост встает вопрос «быть или не быть» ей как государству. Страна, которая последние десятилетиями занималась лишь бездумным потребительством, подошла вплотную к драматической развязке.

Такое мнение в эфире украинского телеканала «UA:Первый» выступил известный своими неонацистскими взглядами пропагандист из Львова Остап Дроздов.

По мнению Дроздова, «сознательные украинцы» являются сегодня в стране «качественным меньшинством», и, если они не заявят авторского права на все государственное, их поглотят люмпены и плебеи.

«Будет хуже. Сейчас, мне кажется, Украина подходит впервые за 30 лет впритык к историческому часу Х, — заявил Дроздов. — Или сознательная часть заявляет свое авторское право как качественного меньшинства – я понимаю, что это меньшинство, – на все государственное. Или оно будет бесповоротно поглощено люмпеном. И этот час Х пропорционально приближается с каждым днем и месяцем нахождения при власти, извините за тавтологию, власти плебеев».

То есть, по словам пропагандиста, у власти на Украине сейчас находится «криворожская подворотня», ориентирующаяся на себе подобных – на людей, не имеющих ценностного ориентира, с идеологией «какая разница».

«Я очень часто называю – это люди, как ходящие желудочно-кишечные тракты, люди холодильника», — подчеркнул Остап Дроздов.

Напомним ранее львовский журналист не раз заявлял, что украинцы совершили огромную ошибку, проголосовав на прошлых президентских выборах за актера и шоумена Владимира Зеленского. 5 июля Дроздов призвал националистов воспользоваться тем, что рейтинг действующего президента стремительно падает и устроить в стране госпереворот, так как на честных выборах, по его мнению, украинским «патриотам» не удастся прийти к власти.