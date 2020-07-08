Клишас разъяснил поправку к Конституции о запрете на отчуждение российских территорий

Основной закон страны теперь запрещает отчуждать российские территории. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Клишас объяснил, что обновленная Конституция РФ дает запрет на отчуждение территорий страны, в том числе и федеральным властям. Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил о внесении в нижнюю палату законопроекта о приравнивании подобных деяний к экстремистской деятельности, пишет ТАСС.

Законопроект подготовлен с целью дальнейшей реализации правовых норм Конституции РФ. Его авторами являются Крашенинников и Клишас. Под экстремистскую деятельность не попадают демаркация, делимитация и редемаркация государственной границы РФ с соседними государствами, указано в тексте инициативы.