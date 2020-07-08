Россияне стали больше платить за мобильную связь

Услуги мобильной связи в первом полугодии 2020 года подорожали на 8% и по прогнозам аналитиков повысятся еще на 14%. Об этом сообщили аналитики агентства Content Review.

Эксперты проанализировали пакетные тарифы восьми операторов мобильной связи, работающих во всех российских регионах. По сравнению с декабрем 2019 года, средний минимальный тариф вырос с 270 до 291 рубля.

Согласно отчету, индекс доступности связи в России по сравнению с концом 2019 года практически не изменился и составил 6,5 пункта. Этот показатель рассчитывается исходя из стоимости среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения, отмечает "Коммерсант".

По данным аналитиков, регионами с самой доступной мобильной связью стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Сахалинская, Ярославская и Магаданская области. Среди регионов с наименее доступными услугами связи значатся Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Ингушетия и Калмыкия.