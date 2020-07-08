Гонщик Даниил Квят рассказал, почему отказался преклонить колено на акции против расизма

Россиянин Даниил Квят, выступающий в команде «Альфа Таури», заявил, что не стал становиться на колено перед гонкой Гран-при Австрии, потому что это противоречит его менталитету.

Напомним, перед заездом в рамках акции по борьбе с расизмом пилотам предложили преклонить колено. Даниил Квят, Кими Райкконен и еще четыре пилота отказались это делать.

«Когда предложили в качестве жеста борьбы против расизма встать всем на одно колено, мне это было немного не понятно. Потому что это, скажем так, немного противоречит моему менталитету, русскому менталитета. Где встают на колено все-таки перед Родиной, флагом, Богом», — цитирует Квята издание sports.ru.

При этом все пилоты были в майках с надписью «Конец расизму».