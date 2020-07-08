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11:14   8 Июля 2020
Политика

Памфилова напомнила, что мошенничество с бюллетенями на выборах будет наказано

Памфилова напомнила, что мошенничество с бюллетенями на выборах будет наказано

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ создана рабочая группа по контролю за однократностью получения бюллетеня для Общероссийского голосования. Об этом в среду, 8 июля, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Глава ЦИК сообщила о наказуемости за мошенничество на голосовании. Те россияне, которые смогли неоднократно проголосовать, будут найдены, потому что речь идет об уголовном преступлении. Те, кто единожды нарушил закон, будут оштрафованы.

С 25 июня по 1 июля в России прошло общенародное голосование по поправкам к Конституции РФ. Большинство жителей страны поддержали внесение изменений в Основной закон.

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Автор: Руслан Неглинный
#голосование #памфилова #цик рф

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