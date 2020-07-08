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11:05   8 Июля 2020
Общество

ФАН и Медиагруппа "Патриот" в онлайн-эфире обсудят роль государства в браке

ФАН и Медиагруппа "Патриот" в онлайн-эфире обсудят роль государства в браке

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" обсудят тему разводов в России в День любви, семьи и верности. Онлайн-эфир "Разводы. Нужно ли спасать российские семьи" состоится в среду, 8 июля, в 14:00.

Ежегодно сотни тысяч россиян расторгают брак. Среди них есть и звездные пары: Кристина Асмус и Гарик Харламов, Агата Муцениеце и Павел Прилучный, Елена Степаненко и Евгений Петросян. Порядка 917 тысяч браков заключили в 2019 году в РФ, при этом количество разводов составило 528 тысяч. Многие пары предпочитают не регистрировать отношения, а каждый второй брак в России рушится.

Какова роль государства в браке и должно ли оно спасать союзы от разводов, как происходит раздел имущества супругов, почему распадаются семьи и как уберечься от расторжения официальных отношений? Все это обсудят ФАН и Медиагруппа "Патриот" в своем эфире. На эти и многие другие вопросы ответят юристы, социологи, чиновники, экономисты и политики. К участию в пресс-конференции приглашаются журналисты всех СМИ.

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Автор: Руслан Неглинный
#государство #фан

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