Соединенные Штаты вводят санкции в отношении официальных лиц Китая, по мнению Вашингтона, причастных к ограничению доступа иностранцев в Тибет. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео.

Пекин продолжит препятствовать поездкам американских дипломатов в районы Тибета, в то время как китайские чиновники пользуются "гораздо большим доступом" в США, отметил Помпео. По его словам, доступ официальных лиц США к этим территориям важен для региональной стабильности.

Соединенные Штаты намерены продолжать работу по устойчивому экономическому развитию и улучшению гуманитарных условий в интересах жителей Тибета, пишет ТАСС. Помпео сообщил, что администрация США будет работать с Конгрессом страны для обеспечения американцам полного доступа в районы Китая, в том числе и в Тибет.

Телеканал "360" сообщал о намерении Госдепа США возобновить выдачу паспортов для выезда граждан страны за границу.