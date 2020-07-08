Президент России Владимир Путин в статье, посвященной Второй мировой войне, выявил актуальные проблемы современного мира и показал, что не позволит Западу унижать РФ, пишут немецкие журналисты в издании Berliner Zeitung.

Российский лидер в статье объясняет причины, приведшие к появлению пакта Молотова-Риббентропа, и высказывает свою точку зрения насчет событий тех дней, однако между строк можно прочесть многое о проблемах современного мира, пишет "ПолитРоссия" в эксклюзивном переводе немецкой статьи.

Журналисты Германии обратили внимание, что мировые СМИ опустили определенную часть речи Путина, потому что она неудобна для Запада в контексте современных событий. Президент РФ говорил о прошлом, но имел в виду настоящее, подчеркнули аналитики.

Путин детально рассмотрел Версальский договор, который был навязан Берлину в 1919 году. Российский лидер утверждал, что национальное унижение создало почву для создания радикальных настроений в Германии. Эту ситуацию можно сравнить с современным миром, где Запад пытается принижать другие страны, в том числе и Россию. Однако Путин указал, что не позволит Западу унижать Российскую Федерацию, резюмируют немецкие журналисты.