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10:47   8 Июля 2020
Политика

Berliner Zeitung: Путин не позволит Западу унижать Россию

Berliner Zeitung: Путин не позволит Западу унижать Россию

Президент России Владимир Путин в статье, посвященной Второй мировой войне, выявил актуальные проблемы современного мира и показал, что не позволит Западу унижать РФ, пишут немецкие журналисты в издании Berliner Zeitung.

Российский лидер в статье объясняет причины, приведшие к появлению пакта Молотова-Риббентропа, и высказывает свою точку зрения насчет событий тех дней, однако между строк можно прочесть многое о проблемах современного мира, пишет "ПолитРоссия" в эксклюзивном переводе немецкой статьи.

Журналисты Германии обратили внимание, что мировые СМИ опустили определенную часть речи Путина, потому что она неудобна для Запада в контексте современных событий. Президент РФ говорил о прошлом, но имел в виду настоящее, подчеркнули аналитики.

Путин детально рассмотрел Версальский договор, который был навязан Берлину в 1919 году. Российский лидер утверждал, что национальное унижение создало почву для создания радикальных настроений в Германии. Эту ситуацию можно сравнить с современным миром, где Запад пытается принижать другие страны, в том числе и Россию. Однако Путин указал, что не позволит Западу унижать Российскую Федерацию, резюмируют немецкие журналисты.

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Автор: Илья Романович
#россия #путин #германия #запад

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