Российские врачи за сутки выявили 6562 случая COVID-19

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Гонщик Даниил Квят рассказал, почему отказался преклонить колено на акции против расизма

Гонщик Даниил Квят рассказал, почему отказался преклонить колено на акции против расизма

 Памфилова заявила о выдвижении 134 кандидатов на выборы глав регионов

Памфилова заявила о выдвижении 134 кандидатов на выборы глав регионов
Социолог Манчук предсказал обострение политической ситуации на Украине осенью

Социолог Манчук предсказал обострение политической ситуации на Украине осенью

Клишас разъяснил поправку к Конституции о запрете на отчуждение российских территорий

Клишас разъяснил поправку к Конституции о запрете на отчуждение российских территорий
Помпео объявил о введении визовых санкций против официальных лиц Китая

Помпео объявил о введении визовых санкций против официальных лиц Китая

 Брико: заболеваемость коронавирусом в США увеличилась из-за протестов

Брико: заболеваемость коронавирусом в США увеличилась из-за протестов
Гонщик Даниил Квят рассказал, почему отказался преклонить колено на акции против расизма

Гонщик Даниил Квят рассказал, почему отказался преклонить колено на акции против расизма

 Памфилова заявила о выдвижении 134 кандидатов на выборы глав регионов

Памфилова заявила о выдвижении 134 кандидатов на выборы глав регионов
Социолог Манчук предсказал обострение политической ситуации на Украине осенью

Социолог Манчук предсказал обострение политической ситуации на Украине осенью

Клишас разъяснил поправку к Конституции о запрете на отчуждение российских территорий

Клишас разъяснил поправку к Конституции о запрете на отчуждение российских территорий
Помпео объявил о введении визовых санкций против официальных лиц Китая

Помпео объявил о введении визовых санкций против официальных лиц Китая

 Брико: заболеваемость коронавирусом в США увеличилась из-за протестов

Брико: заболеваемость коронавирусом в США увеличилась из-за протестов
10:37   8 Июля 2020
Общество

Российские врачи за сутки выявили 6562 случая COVID-19

Российские врачи за сутки выявили 6562 случая COVID-19

Российские медики за минувшие сутки выявили 6562 новых случая коронавирусной инфекции в 84 регионах России. Такие данные приводит оперштаб в среду, 8 июля.

По информации оперштаба, более 27% выявленных носителей COVID-19 не имели клинических проявлений болезни. Всего за сутки скончались 173 человека. Полностью выздоровел 8631 человек.

Согласно последним данным, общее число пациентов с коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 11 миллионов человек. Вирус начал распространяться по всему миру с декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...