Российские врачи за сутки выявили 6562 случая COVID-19

Российские медики за минувшие сутки выявили 6562 новых случая коронавирусной инфекции в 84 регионах России. Такие данные приводит оперштаб в среду, 8 июля.

По информации оперштаба, более 27% выявленных носителей COVID-19 не имели клинических проявлений болезни. Всего за сутки скончались 173 человека. Полностью выздоровел 8631 человек.

Согласно последним данным, общее число пациентов с коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 11 миллионов человек. Вирус начал распространяться по всему миру с декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.