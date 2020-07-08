Бизнесмен в политике: из каких соглашений вышли США при Трампе

Американский лидер Дональд Трамп уведомил Конгресс США об официальном выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Глава Белого дома ранее обвинял ВОЗ в запоздалом предупреждении о распространении COVID-19 и заговоре с Китаем, даже приостановив финансирование.

Окончательно Штаты покинут ВОЗ в июле 2021 года. Однако сначала погасят долг по членским взносам — 198 миллионов долларов.

С того момента, как Дональд Трамп возглавил Белый дом в январе 2017 года, последовала череда выходов США из международных организаций и договоров. «Политика Сегодня» вспомнила, с кем и почему Вашингтон разрывал соглашения.

Климатическая революция

В июне 2017 года Трамп выполнил одно из предвыборных обещаний и объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату поскольку, по его мнению, договор поставил страну в невыгодное положение. США к 2025 году могли потерять около 2,7 миллиона рабочих мест, отметил президент, но пообещал, что Америка останется мировым лидером в вопросах защиты окружающей среды.

Культурный отказ

В октябре 2017 года Трамп объявил о выходе США из ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Вашингтон беспокоили нарастающая задолженность организации, острая необходимость в реформе и длительная антиизраильская предвзятость ЮНЕСКО, точнее, приглашение Палестины.

Бесправные люди

В июне 2018 года администрация Трампа объявила о выходе США из Совета по правам человека ООН (СПЧ). Причиной послужили резолюции СПЧ с критикой политики ключевого союзника США — Израиля. Таким образом, решение логично вписалось в общую линию Дональда Трампа на уменьшение вклада США в деятельность структур ООН.

«Великое событие для американского рабочего»

В январе 2017 года Трамп выполнил одно из предвыборных обещаний и подписал указ об официальном выходе США из Транстихоокеанского партнерства (TPP) — торгового соглашения между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона для снижения тарифных барьеров.

Экс-президент Обама пытался через соглашение сосредоточиться на быстрорастущих экономиках региона. Однако TPP так и не одобрили в Конгрессе США из-за возможной потери рабочих мест в стране.

Ядерный вопрос

В мае 2018 года Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану (СВПД). Вашингтон обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям Совместного всеобъемлющего плана действий.

Ракетное решение

В феврале 2019 года Трамп объявил о приостановке обязательств США по выполнению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон обвинил Москву в якобы «бессовестном нарушении условий» договоренностей между США и СССР от 1987 года.

В августе 2019 года РФ и США официально прекратили действие договора, обязывавшего страны не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и малой дальности.

Кто следующий?

Глава Белого дома уже не раз критически высказывался по поводу НАТО. Точнее, Трамп недоволен расходами, которые Штаты направляют на содержание Альянса.

В 2018 году на саммите НАТО в Брюсселе президент США заявил, что не видит особых препятствий на пути выхода Вашингтона из Североатлантического альянса. В январе 2019 года он снова припугнул союзников выходом из НАТО, если ЕС не увеличит расходы на оборону.