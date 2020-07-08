Более 40 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Белграде

Более 40 сотрудников полиции пострадали от действий активистов, устроивших акцию протеста против карантинных мер в Белграде.

В массовых беспорядках приняли участие около пяти тысяч человек. Согласно данным местного МВД, они сожгли три полицейские машины и ворвались в парламент. Стражам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ и другие спецсредства, чтобы остановить акцию.

Премьер Сербии Ана Брнабич прокомментировала беспорядки, осудив действия активистов. Она заявила, что речь идет о "величайшем кризисе после Второй мировой войны".

Протестующие вышли на улицу после объявления президента Сербии о введении комендантского часа на фоне роста числа новых случаев коронавируса.