Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российские врачи за сутки выявили 6562 случая COVID-19

Российские врачи за сутки выявили 6562 случая COVID-19

 Более 40 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Белграде

Более 40 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Белграде
Пенс расценивает TikTok как угрозу нацбезопасности США

Пенс расценивает TikTok как угрозу нацбезопасности США

 Россия предложила ООН принять резолюцию по поставкам гумпомощи в Сирию

Россия предложила ООН принять резолюцию по поставкам гумпомощи в Сирию
Брико: заболеваемость коронавирусом в США увеличилась из-за протестов

Брико: заболеваемость коронавирусом в США увеличилась из-за протестов

 Онищенко предупредил, что эпидемия COVID-19 может вернуться на волне ОРВ

Онищенко предупредил, что эпидемия COVID-19 может вернуться на волне ОРВ
Российские врачи за сутки выявили 6562 случая COVID-19

Российские врачи за сутки выявили 6562 случая COVID-19

 Более 40 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Белграде

Более 40 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Белграде
Пенс расценивает TikTok как угрозу нацбезопасности США

Пенс расценивает TikTok как угрозу нацбезопасности США

 Россия предложила ООН принять резолюцию по поставкам гумпомощи в Сирию

Россия предложила ООН принять резолюцию по поставкам гумпомощи в Сирию
Брико: заболеваемость коронавирусом в США увеличилась из-за протестов

Брико: заболеваемость коронавирусом в США увеличилась из-за протестов

 Онищенко предупредил, что эпидемия COVID-19 может вернуться на волне ОРВ

Онищенко предупредил, что эпидемия COVID-19 может вернуться на волне ОРВ
10:19   8 Июля 2020
Политика

Пенс расценивает TikTok как угрозу нацбезопасности США

Пенс расценивает TikTok как угрозу нацбезопасности США

Вашингтон будет жестко реагировать на попытки китайской стороны ослабить национальную безопасность Соединенных Штатов. Такую точку зрения выразил вице-президент США Майк Пенс, комментируя возможный запрет на пользование сервисом TikTok.

По словам чиновника, любые попытки китайских ресурсов, будь то Huawei или даже TikTok, нанести удар по нацбезопасности Соединенных Штатов будут жестко пресекаться. Белый дом продолжает вести политику, направленную на предотвращение вмешательства со стороны Китайской Народной Республики.

Ранее американский журналист предупредил об опасности развлекательного приложения TikTok.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#сша #пенс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...