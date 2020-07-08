Пенс расценивает TikTok как угрозу нацбезопасности США

Вашингтон будет жестко реагировать на попытки китайской стороны ослабить национальную безопасность Соединенных Штатов. Такую точку зрения выразил вице-президент США Майк Пенс, комментируя возможный запрет на пользование сервисом TikTok.

По словам чиновника, любые попытки китайских ресурсов, будь то Huawei или даже TikTok, нанести удар по нацбезопасности Соединенных Штатов будут жестко пресекаться. Белый дом продолжает вести политику, направленную на предотвращение вмешательства со стороны Китайской Народной Республики.

Ранее американский журналист предупредил об опасности развлекательного приложения TikTok.